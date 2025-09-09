Скидки
Хомченко играл с шайбой, Кудашов был растерян. Лучшие кадры победы «Сочи» над «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

9 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Сочи». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый гол был забит в начале второго периода — в большинстве отличился защитник «Динамо» Даниил Пыленков. На последней минуте второго периода бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря шайбе Кирилла Адамчука с передач Джордана Уила и Артёма Сергеева. «Сочи» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — голом отметился Сергей Попов, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артур Тянулин. За четыре минуты до конца основного времени «Сочи» сравнял счёт при двойном численном большинстве — отличился Тимур Хафизов. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержал «Сочи».

Комментарии
