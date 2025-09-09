Крикунов рассказал, как молодые помощники помогли ему перевернуть игру с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, за счёт чего удалось одержать волевую победу над московским «Динамо» (3:2 Б). После второго периода сочинская команда уступала со счётом 0:2.
«Скажу, что в принципе мы выступали на равных в первом периоде. Провалили второй период, уступили вбрасывания, много игры было в нашей зоне, естественно, что нахватали удалений. Поэтому проигрывали матч. На третий период собрались. Там молодые помощники убедили меня, что нужно действовать в три звена — и всё, ребята справились.
Я думал, что им не хватит силёнок, но ничего — хватило отыграть весь третий период. Вырвали эту победу. Такая хорошая и трудовая победа. Ребята молодцы, что хорошо отработали. С 0:2 сумели перевести матч в овертайм и справились на буллитах», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
