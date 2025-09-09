Скидки
Главная Хоккей Новости

Крикунов рассказал, как молодые помощники помогли ему перевернуть игру с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, за счёт чего удалось одержать волевую победу над московским «Динамо» (3:2 Б). После второго периода сочинская команда уступала со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4)     2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5)     2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5)     2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3)     2:3 Хафизов – 65:00    

«Скажу, что в принципе мы выступали на равных в первом периоде. Провалили второй период, уступили вбрасывания, много игры было в нашей зоне, естественно, что нахватали удалений. Поэтому проигрывали матч. На третий период собрались. Там молодые помощники убедили меня, что нужно действовать в три звена — и всё, ребята справились.

Я думал, что им не хватит силёнок, но ничего — хватило отыграть весь третий период. Вырвали эту победу. Такая хорошая и трудовая победа. Ребята молодцы, что хорошо отработали. С 0:2 сумели перевести матч в овертайм и справились на буллитах», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

