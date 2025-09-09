Крикунов — о вратарской линии «Сочи»: если бы не было беспокойства, не брали бы Щетилина

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил вратарскую бригаду команды и объяснил, почему клуб забрал голкипера Алексея Щетилина с драфта отказов.

— В вашем распоряжении есть опытный голкипер Павел Хомченко. Недавно забрали Алексея Щетилина из списка отказов, но он не является опытным вратарём по меркам КХЛ. Ещё есть Рудович, но нет ли у вас беспокойства за вратарскую позицию? Есть мнение, что Хомченко один, и под ним нет второго вратаря.

— Вот если бы не было такого чувства, о котором вы говорите, то мы бы и не брали Щетилина (смеётся). Взяли, чтобы посмотреть. Понятно, что парень из ВХЛ, но у него там хорошие показатели. Может быть, мы и сумеем перевести его из ВХЛ в КХЛ. У него такой самобытный стиль игры. Может быть, и получится, — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.