Крикунов — о вратарской линии «Сочи»: если бы не было беспокойства, не брали бы Щетилина

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил вратарскую бригаду команды и объяснил, почему клуб забрал голкипера Алексея Щетилина с драфта отказов.

— В вашем распоряжении есть опытный голкипер Павел Хомченко. Недавно забрали Алексея Щетилина из списка отказов, но он не является опытным вратарём по меркам КХЛ. Ещё есть Рудович, но нет ли у вас беспокойства за вратарскую позицию? Есть мнение, что Хомченко один, и под ним нет второго вратаря.
— Вот если бы не было такого чувства, о котором вы говорите, то мы бы и не брали Щетилина (смеётся). Взяли, чтобы посмотреть. Понятно, что парень из ВХЛ, но у него там хорошие показатели. Может быть, мы и сумеем перевести его из ВХЛ в КХЛ. У него такой самобытный стиль игры. Может быть, и получится, — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0
