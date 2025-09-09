Скидки
Пыленков — после второго подряд поражения «Динамо»: нам надо выиграть следующий матч

Пыленков — после второго подряд поражения «Динамо»: нам надо выиграть следующий матч
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал обидное поражение от «Сочи» (2:3 Б), ведя в ходе матча со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4)     2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5)     2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5)     2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3)     2:3 Хафизов – 65:00    

— «Динамо» провело достаточно уверенно два периода. Что, на ваш взгляд, расклеилось потом?
— Мы упустили преимущество за счёт ненужных ошибок, удалений. Будем это исправлять, двигаться дальше. Все взрослые люди.

— Вспомните, как забросили шайбу.
— Ребята хорошо выиграли борьбу, только оставалось бросить. Хорошо, что попал и забил.

— За несколько секунд до заброшенной шайбы у вас сломалась клюшка, взяли новую со скамейки. Не выбивает ли из ритма поломка клюшки?
— Нет, у нас хорошо сработал Сергей Олегович (массажист клуба Сергей Уланов. — Прим. «Чемпионата»), и я забил.

— В третьем периоде у вас было два большинства подряд, в принципе, могли решить исход игры. Можно ли сказать, что большинство на старте сезона не работает так, как хотелось бы?
— Не сказал бы, что оно не работает. Да, у нас сегодня было достаточно моментов, но чуть-чуть реализация подвела. Будем работать лучше на тренировках.

— Начали сезон с двух поражений подряд, а впереди — сложный выезд, где «Динамо» на нём прочат не лучшие результаты. Какие ожидания?
— Нам надо выиграть следующий матч, — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

