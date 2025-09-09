Пыленков — после второго подряд поражения «Динамо»: нам надо выиграть следующий матч

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал обидное поражение от «Сочи» (2:3 Б), ведя в ходе матча со счётом 2:0.

— «Динамо» провело достаточно уверенно два периода. Что, на ваш взгляд, расклеилось потом?

— Мы упустили преимущество за счёт ненужных ошибок, удалений. Будем это исправлять, двигаться дальше. Все взрослые люди.

— Вспомните, как забросили шайбу.

— Ребята хорошо выиграли борьбу, только оставалось бросить. Хорошо, что попал и забил.

— За несколько секунд до заброшенной шайбы у вас сломалась клюшка, взяли новую со скамейки. Не выбивает ли из ритма поломка клюшки?

— Нет, у нас хорошо сработал Сергей Олегович (массажист клуба Сергей Уланов. — Прим. «Чемпионата»), и я забил.

— В третьем периоде у вас было два большинства подряд, в принципе, могли решить исход игры. Можно ли сказать, что большинство на старте сезона не работает так, как хотелось бы?

— Не сказал бы, что оно не работает. Да, у нас сегодня было достаточно моментов, но чуть-чуть реализация подвела. Будем работать лучше на тренировках.

— Начали сезон с двух поражений подряд, а впереди — сложный выезд, где «Динамо» на нём прочат не лучшие результаты. Какие ожидания?

— Нам надо выиграть следующий матч, — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.