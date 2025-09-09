Гришин — о поражении от «Трактора»: обидно, «Нефтехимик» заслужил хотя бы овертайм

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин дал комментарии к матчу с «Трактором» (3:4), в котором нижнекамская команда отыграла две шайбы в ходе третьего периода, но пропустила победный гол на последней минуте матча.

«Обидное поражение в основное время, мы заслужили хотя бы овертайм, потому что ребята не опустили руки, ребята бились до конца, сравняли счёт. Неудачно вышли на третий период: такое ощущение, что уверенность у нас как будто пропала, что они могут обыграть «Трактор». Два периода играли ровно, и такой провал получился в начале третьего периода, но ещё раз говорю, мы справились с волнением, сравняли счёт. Но, к сожалению, пару ошибок привело к тому, что мы даже не дотянули до овертайма», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.