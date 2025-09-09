Гришин — о поражении от «Трактора»: обидно, «Нефтехимик» заслужил хотя бы овертайм
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин дал комментарии к матчу с «Трактором» (3:4), в котором нижнекамская команда отыграла две шайбы в ходе третьего периода, но пропустила победный гол на последней минуте матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Пастухов, Юртайкин) – 01:16 (5x5) 1:1 Глотов (Коршков) – 44:59 (5x5) 1:2 Глотов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 45:54 (5x5) 1:3 Григоренко (Дюбе, Коршков) – 47:45 (5x5) 2:3 Жафяров (Дергачёв, Белозёров) – 51:48 (5x4) 3:3 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 56:23 (5x5) 3:4 Григоренко (Кадейкин, Гросс) – 59:11 (5x5)
«Обидное поражение в основное время, мы заслужили хотя бы овертайм, потому что ребята не опустили руки, ребята бились до конца, сравняли счёт. Неудачно вышли на третий период: такое ощущение, что уверенность у нас как будто пропала, что они могут обыграть «Трактор». Два периода играли ровно, и такой провал получился в начале третьего периода, но ещё раз говорю, мы справились с волнением, сравняли счёт. Но, к сожалению, пару ошибок привело к тому, что мы даже не дотянули до овертайма», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.
