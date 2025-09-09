«С начала матча не заладилась игра». Козырев — о поражении «Северстали» от «Локомотива»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4).

«С самого начала у нас не заладилась игра. Это связано с тем, что мы не контролировали шайбу, было много брака, инициатива была у соперника. Во втором периоде игра выровнялась, мы стали действовать лучше, но с такой командой, как «Локомотив», нужно играть все 60 минут.

Состав после «Нефтехимика» не стал менять, поскольку он был победным, мы сыграли хорошо. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на лёд в следующих матчах. Результаты предсезонки уже в прошлом, они не имеют значения. Мы смотрели на модель игры «Локомотива» и готовились к сопернику, исходя их предсезонных матчей», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.