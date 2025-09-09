Скидки
Главная Хоккей Новости

«С начала матча не заладилась игра». Козырев — о поражении «Северстали» от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 А. Радулов (Иванов, Береглазов) – 18:15 (5x5)     2:0 Рафиков (Волков, Черепанов) – 21:55 (5x5)     2:1 Калдис (Чебыкин) – 24:56 (5x5)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 47:11 (5x5)     4:1 Шалунов (А. Радулов, Гернат) – 59:13 (5x3)    

«С самого начала у нас не заладилась игра. Это связано с тем, что мы не контролировали шайбу, было много брака, инициатива была у соперника. Во втором периоде игра выровнялась, мы стали действовать лучше, но с такой командой, как «Локомотив», нужно играть все 60 минут.

Состав после «Нефтехимика» не стал менять, поскольку он был победным, мы сыграли хорошо. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на лёд в следующих матчах. Результаты предсезонки уже в прошлом, они не имеют значения. Мы смотрели на модель игры «Локомотива» и готовились к сопернику, исходя их предсезонных матчей», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

