Боб Хартли оценил победу «Локомотива» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу в матче с «Северсталью» (4:1) и рассказал о состоянии травмированных нападающих Артура Каюмова и Никиты Кирьянова.

«Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый внёс свою лепту в эту победу. Был быстрый матч. Понравилось, как мы сражались в обеих зонах. Здорово, что выиграли две встречи дома. Сейчас будет длинный выезд.

Для большинства очень важен Артур Каюмов, ждём его возвращения. В его отсутствие даём возможность другим проявить себя. Продолжаем процесс улучшения большинства, сегодня было много моментов, чтобы забить больше, чем один гол. Каюмов и Кирьянов поедут с командой на выезд. Последние два дня они тренировались в общей группе, но работали без контакта. Друг с другом они входили в контакт, они в финальной стадии восстановления. Перед поездкой будет ещё тренировка, доктор решит, когда их можно будет вводить в состав», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.