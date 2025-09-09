Скидки
Боб Хартли оценил победу «Локомотива» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу в матче с «Северсталью» (4:1) и рассказал о состоянии травмированных нападающих Артура Каюмова и Никиты Кирьянова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 А. Радулов (Иванов, Береглазов) – 18:15 (5x5)     2:0 Рафиков (Волков, Черепанов) – 21:55 (5x5)     2:1 Калдис (Чебыкин) – 24:56 (5x5)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 47:11 (5x5)     4:1 Шалунов (А. Радулов, Гернат) – 59:13 (5x3)    

«Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый внёс свою лепту в эту победу. Был быстрый матч. Понравилось, как мы сражались в обеих зонах. Здорово, что выиграли две встречи дома. Сейчас будет длинный выезд.

Для большинства очень важен Артур Каюмов, ждём его возвращения. В его отсутствие даём возможность другим проявить себя. Продолжаем процесс улучшения большинства, сегодня было много моментов, чтобы забить больше, чем один гол. Каюмов и Кирьянов поедут с командой на выезд. Последние два дня они тренировались в общей группе, но работали без контакта. Друг с другом они входили в контакт, они в финальной стадии восстановления. Перед поездкой будет ещё тренировка, доктор решит, когда их можно будет вводить в состав», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

