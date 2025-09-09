Сегодня, 9 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Барыс» — «Амур» — 4:3 Б;

19:00. «Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4;

19:30. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3;

19:30. «Локомотив» — «Северсталь» — 4:1;

19:30. «Динамо» М — «Сочи» — 2:3 Б.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.