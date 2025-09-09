Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 9 сентября 2025 года

Сегодня, 9 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

18:30. «Звезда» — «Кристалл» — 3:2 Б;

18:30. «Торпедо-Горький» — «Рязань-ВДВ» — 2:3;

18:30. «Тамбов» — «Динамо» СПб — 1:4;

18:30. «Химик» — «Дизель» — 1:2;

19:00. «Ростов» — «СКА-ВМФ» 3:0.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».