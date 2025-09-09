Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, прошли 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи» — 2:1;
14:30. «Красноярские Рыси» — «Реактор» — 1:3;
14:30. «Сибирские Снайперы» — «Спутник» — 4:1;
15:30. «Омские Ястребы» — «Авто» — 8:0;
17:30. «Тюменский Легион» — «АКМ-Юниор» — 4:5;
18:30. «Алмаз» — МХК «Динамо» — 1:2;
18:30. «Локо» — «Академия Михайлова» — 2:1 ОТ;
19:00. Академия СКА — «Амурские Тигры» — 0:3;
19:00. «Динамо-Карелия» — «Тайфун» — 3:2 ОТ;
19:30. «Динамо-Шинник» — «Сахалинские Акулы» — 2:0.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android