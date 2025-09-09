Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года

Сегодня, 9 сентября, прошли 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи» — 2:1;

14:30. «Красноярские Рыси» — «Реактор» — 1:3;

14:30. «Сибирские Снайперы» — «Спутник» — 4:1;

15:30. «Омские Ястребы» — «Авто» — 8:0;

17:30. «Тюменский Легион» — «АКМ-Юниор» — 4:5;

18:30. «Алмаз» — МХК «Динамо» — 1:2;

18:30. «Локо» — «Академия Михайлова» — 2:1 ОТ;

19:00. Академия СКА — «Амурские Тигры» — 0:3;

19:00. «Динамо-Карелия» — «Тайфун» — 3:2 ОТ;

19:30. «Динамо-Шинник» — «Сахалинские Акулы» — 2:0.