Жамнов о 0:3 с минским «Динамо»: соперник вышел биться, а «Спартак» – поиграть в хоккейчик

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:3) и посетовал на недостаточный настрой на игру хоккеистов красно-белых.

«Я бы не сказал, что хотелось быстрее закончить этот матч. Проблема была в нас самих. Команда соперника вышла биться, а наша – поиграть в хоккейчик. Это хороший урок для нас, нужно усилить жёсткость к игрокам.

Хоккей – мужской вид спорта, нужно проявлять характер и убирать вальяжность. Даже играя в большинстве, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее. Большинство никак не играло, на тренировке был результат, а в игре совсем по‑другому», – цитирует Жамнова пресс-служба «Спартака».