Жамнов о 0:3 с минским «Динамо»: соперник вышел биться, а «Спартак» – поиграть в хоккейчик
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:3) и посетовал на недостаточный настрой на игру хоккеистов красно-белых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5) 0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5) 0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)
«Я бы не сказал, что хотелось быстрее закончить этот матч. Проблема была в нас самих. Команда соперника вышла биться, а наша – поиграть в хоккейчик. Это хороший урок для нас, нужно усилить жёсткость к игрокам.
Хоккей – мужской вид спорта, нужно проявлять характер и убирать вальяжность. Даже играя в большинстве, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее. Большинство никак не играло, на тренировке был результат, а в игре совсем по‑другому», – цитирует Жамнова пресс-служба «Спартака».
