Дмитрий Квартальнов рассказал, чего он опасался перед матчем со «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Спартаком» (3:0) и заявил, что переживал за результат матча из-за длительного отсутствия игровой практики.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

– Первая игра. Мы хорошо начали, повели в счёте, далее хороший гол в большинстве закрепил успех. Здорово, что довели дело до победы. Да, были моменты, где нужно кое-что подправить. Но всё только начинается, и впереди ещё много работы.

– Перед игрой, когда вы давали интервью, чувствовался настрой от вас. Это передалось от вас, наверное.
– Было небольшое опасение из-за игровой практики. Не хотелось ждать девять дней. Мы хотели сыграть с командой из чемпионата Беларуси. Но они начинали сезон 4-5 сентября, поэтому найти спарринг у нас не получилось. Нужно поиграть в этой атмосфере, чтобы войти в тонус. Тренировки – это другое, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

