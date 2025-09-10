Дмитрий Квартальнов рассказал, чего он опасался перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Спартаком» (3:0) и заявил, что переживал за результат матча из-за длительного отсутствия игровой практики.

– Первая игра. Мы хорошо начали, повели в счёте, далее хороший гол в большинстве закрепил успех. Здорово, что довели дело до победы. Да, были моменты, где нужно кое-что подправить. Но всё только начинается, и впереди ещё много работы.

– Перед игрой, когда вы давали интервью, чувствовался настрой от вас. Это передалось от вас, наверное.

– Было небольшое опасение из-за игровой практики. Не хотелось ждать девять дней. Мы хотели сыграть с командой из чемпионата Беларуси. Но они начинали сезон 4-5 сентября, поэтому найти спарринг у нас не получилось. Нужно поиграть в этой атмосфере, чтобы войти в тонус. Тренировки – это другое, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.