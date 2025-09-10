Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» объяснил, как команда справляется с длительными перелётами

Главный тренер «Амура» объяснил, как команда справляется с длительными перелётами
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил поражение от «Барыса» (3:4 Б) и рассказал, как в команде справляются с многочисленными длительными перелётами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Ли (Мищенко) – 19:53 (5x5)     0:2 Дубакин (Заседа) – 20:51 (5x5)     1:2 Уолш (Кайыржан, Веккионе) – 29:24 (5x5)     2:2 Савицкий (Масси, Кайыржан) – 32:07 (5x5)     3:2 Галимов (Савицкий, Оразов) – 36:43 (5x5)     3:3 Петьков (Коротких, Евсеев) – 41:18 (5x5)     4:3 Савицкий – 65:00    

«Как я говорил перед игрой, что будет интересный матч, таким он и получился – захватывающим. Это игра: где-то мы вели, потом соперник повёл, мы сравняли. Считаю, что команды заслужили по очку. Какой эпизод был решающим? Такого эпизода не было. Да, инициатива перешла на сторону «Барыса», но… Я просто ждал, когда это закончится и мы перехватим инициативу. Такого щелчка, что «Оп, мы слетели» – такого не было.

Как справляемся с перелётами? Конечно, я уменьшаю нагрузку на игроков, уменьшаю количество тренировок. Вчера я отменил ледовую тренировку. Было только 20 минут «активации», где ребята вместе растянулись-потянулись, такие моменты выполнили. Чисто как растяжка. Сегодня нам пришлось покататься, но тоже, буквально минут 15, потому что не хочется больше времени – природу трудно обмануть. Перелёты сказываются. Но я не беру на это поблажку или ещё что-то. Всё хорошо», — цитирует Гальченюка пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
