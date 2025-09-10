Главный тренер «Амура» объяснил, как команда справляется с длительными перелётами

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил поражение от «Барыса» (3:4 Б) и рассказал, как в команде справляются с многочисленными длительными перелётами.

«Как я говорил перед игрой, что будет интересный матч, таким он и получился – захватывающим. Это игра: где-то мы вели, потом соперник повёл, мы сравняли. Считаю, что команды заслужили по очку. Какой эпизод был решающим? Такого эпизода не было. Да, инициатива перешла на сторону «Барыса», но… Я просто ждал, когда это закончится и мы перехватим инициативу. Такого щелчка, что «Оп, мы слетели» – такого не было.

Как справляемся с перелётами? Конечно, я уменьшаю нагрузку на игроков, уменьшаю количество тренировок. Вчера я отменил ледовую тренировку. Было только 20 минут «активации», где ребята вместе растянулись-потянулись, такие моменты выполнили. Чисто как растяжка. Сегодня нам пришлось покататься, но тоже, буквально минут 15, потому что не хочется больше времени – природу трудно обмануть. Перелёты сказываются. Но я не беру на это поблажку или ещё что-то. Всё хорошо», — цитирует Гальченюка пресс-служба клуба.