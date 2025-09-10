Скидки
Расписание матчей МХЛ на 10 сентября 2025 года

Сегодня, 10 сентября, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» — «Реактор»;
14:30. «Сибирские Снайперы» — «Спутник»;
16:30. «Толпар» — «Чайка»;
16:30. «Стальные Лисы» — «Ирбис»;
17:00. «Красная Армия» — «СКА-1946»;
17:30. «Ладья» — «Снежные Барсы»;
18:30. МХК «Спартак» — МХК «Динамо» Спб;
19:00. МХК «Атлант» — «Крылья Советов»;
19:00. Академия СКА — «Амурские Тигры»;
19:00. «АКМ Новомосковск» — «Молот»;
19:00. «Динамо-Карелия» — «Тайфун».

