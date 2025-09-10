Скидки
В «Тракторе» рассказали, рассматривают ли варианты обмена прав на Виталия Кравцова

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что в клубе не собираются обменивать права на нападающего Виталия Кравцова. В межсезонье форвард покинул «Трактор» и продолжит карьеру в «Ванкувер Кэнакс».

— Каким вы видите будущее Виталия Кравцова? Возможен ли обмен прав?
— Нет.

— Это исключено абсолютно?
— Ну, мне сложно представить, что должны команды предложить. Может, при каких-то сверхинтересных предложениях, наверное, да. А так мне представляется, что Виталик нужен Челябинску, «Трактору», и мы его все здесь ждём, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.

