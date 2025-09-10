«Бостон» впервые с 2001 года начнёт сезон НХЛ без капитана

«Бостон Брюинз» впервые с 2001 года начнёт сезон НХЛ без капитана. В прошлом сезоне «мишки» обменяли капитана Брэда Маршана во «Флориду Пантерз». В прошлом сезоне постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.

«В конце концов кто-то станет следующим капитаном. Это налагает большую ответственность. Хотелось бы, чтобы вопрос решился естественным образом. Если нет единой точки зрения, может возникнуть неудобство», – цитирует генменеджера «Брюинз» Дона Суини Daily Faceoff.

В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/2002 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон. После обмена Торнтона в «Сан-Хосе» в 2005 году клуб не назначал капитана до завершения сезона. Перед сезоном-2006/2007 им стал Здено Хара. После него новые капитаны – Патрис Бержерон и Маршан – назначались без длительных перерывов.