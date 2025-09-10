Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» впервые с 2001 года начнёт сезон НХЛ без капитана

«Бостон» впервые с 2001 года начнёт сезон НХЛ без капитана
Аудио-версия:
Комментарии

«Бостон Брюинз» впервые с 2001 года начнёт сезон НХЛ без капитана. В прошлом сезоне «мишки» обменяли капитана Брэда Маршана во «Флориду Пантерз». В прошлом сезоне постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.

«В конце концов кто-то станет следующим капитаном. Это налагает большую ответственность. Хотелось бы, чтобы вопрос решился естественным образом. Если нет единой точки зрения, может возникнуть неудобство», – цитирует генменеджера «Брюинз» Дона Суини Daily Faceoff.

В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/2002 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон. После обмена Торнтона в «Сан-Хосе» в 2005 году клуб не назначал капитана до завершения сезона. Перед сезоном-2006/2007 им стал Здено Хара. После него новые капитаны – Патрис Бержерон и Маршан – назначались без длительных перерывов.

Материалы по теме
Никита Задоров рассказал о главных целях «Бостона» в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android