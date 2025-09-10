Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» отметил, что переломным моментом в матче с «Амуром» стала драка

Главный тренер «Барыса» отметил, что переломным моментом в матче с «Амуром» стала драка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал волевую победу в матче с «Амуром» (4:3 Б), в котором казахстанская команда уступала со счётом 0:2 в середине второго периода. Также специалист отметил драку, которую инициировал нападающий «Барыса» Тайс Томпсон, после которой астанинская команда забросила три шайбы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Ли (Мищенко) – 19:53 (5x5)     0:2 Дубакин (Заседа) – 20:51 (5x5)     1:2 Уолш (Кайыржан, Веккионе) – 29:24 (5x5)     2:2 Савицкий (Масси, Кайыржан) – 32:07 (5x5)     3:2 Галимов (Савицкий, Оразов) – 36:43 (5x5)     3:3 Петьков (Коротких, Евсеев) – 41:18 (5x5)     4:3 Савицкий – 65:00    

«Наверное, все заметили, что сегодня получилась совершенно другая игра. Мне совсем не понравился наш первый период, хотя даже в этом периоде мы создали больше моментов, чем соперник. Очень плохой гол за семь секунд пропустили, такого не должно быть, нельзя себя так вести на площадке в это время и таких голов быть не должно.

Затем второй период тоже начало: первая смена плохая. Но затем ребята всё-таки проявили характер, пошли вперёд, заработали на себе удаления. Плюс это боевое действие Томпсона, драка. Она, естественно, даёт команде положительные эмоции. Потом мы полностью перехватили преимущество, здорово, что забили и повели, но недостаточно. Надо было добивать соперника, когда он потерялся, и у нас было столько моментов. Надеюсь, что всё это придёт. Какой эпизод взбодрил команду? Думаю, это гол Райли Уолша и драка Тайса Томпсона. Вот эти два момента изменили ситуацию в игре», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка нового сезона КХЛ
Видео
Дебютный гол Эмиля Галимова помог «Барысу» одержать волевую победу над «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android