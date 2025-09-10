Главный тренер «Барыса» отметил, что переломным моментом в матче с «Амуром» стала драка

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал волевую победу в матче с «Амуром» (4:3 Б), в котором казахстанская команда уступала со счётом 0:2 в середине второго периода. Также специалист отметил драку, которую инициировал нападающий «Барыса» Тайс Томпсон, после которой астанинская команда забросила три шайбы подряд.

«Наверное, все заметили, что сегодня получилась совершенно другая игра. Мне совсем не понравился наш первый период, хотя даже в этом периоде мы создали больше моментов, чем соперник. Очень плохой гол за семь секунд пропустили, такого не должно быть, нельзя себя так вести на площадке в это время и таких голов быть не должно.

Затем второй период тоже начало: первая смена плохая. Но затем ребята всё-таки проявили характер, пошли вперёд, заработали на себе удаления. Плюс это боевое действие Томпсона, драка. Она, естественно, даёт команде положительные эмоции. Потом мы полностью перехватили преимущество, здорово, что забили и повели, но недостаточно. Надо было добивать соперника, когда он потерялся, и у нас было столько моментов. Надеюсь, что всё это придёт. Какой эпизод взбодрил команду? Думаю, это гол Райли Уолша и драка Тайса Томпсона. Вот эти два момента изменили ситуацию в игре», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.