ХК «Красные крылья 2008» пропустит сезон ЮХЛ из-за халатности руководства спортшколы

Екатеринбургский ХК «Красные крылья 2008» пропустит сезон ЮХЛ. Родители хоккеистов уверены: всё из-за бездействия местной федерации и халатности руководства спортшколы, которые забыли подать заявку.

Как сообщает Mash, руководство спортивной школы просрочило подачу документов на участие в чемпионате, из-за чего дети оказались без игровой практики и под угрозой отчисления. Родители хоккеистов заявили, что это не было случайностью: якобы в спортшколе идёт акцент на младших возрастах, так как с них можно брать деньги за платные группы и индивидуальные занятия, в отличие от взрослых ребят.

Родители обратились с просьбой о помощи в местную федерацию хоккея и ФХР. Федерации ничем помочь не смогли, так как заявочная кампания уже завершена.