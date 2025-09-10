«Эта лига очень быстрая». Канадский новичок «Сочи» поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ
Поделиться
Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер оценил волевую победу в матче с московским «Динамо» (3:2 Б). В предыдущем матче со «Спартаком» легионер отметился первой заброшенной шайбой и передачей в КХЛ, но сочинский клуб уступил со счётом 3:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4) 2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5) 2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5) 2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3) 2:3 Хафизов – 65:00
«Было приятно забить свой первый гол пораньше и сразу же сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Но, к сожалению, команда не смогла одержать победу в матче со «Спартаком». В КХЛ немного другой стиль, эта лига очень быстрая», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
«Сочи» одержал одну победу в двух матчах на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
- 9 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:15
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:21
-
21:00
-
20:50