«Эта лига очень быстрая». Канадский новичок «Сочи» поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ

Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер оценил волевую победу в матче с московским «Динамо» (3:2 Б). В предыдущем матче со «Спартаком» легионер отметился первой заброшенной шайбой и передачей в КХЛ, но сочинский клуб уступил со счётом 3:4.

«Было приятно забить свой первый гол пораньше и сразу же сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Но, к сожалению, команда не смогла одержать победу в матче со «Спартаком». В КХЛ немного другой стиль, эта лига очень быстрая», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Сочи» одержал одну победу в двух матчах на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.