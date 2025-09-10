Скидки
«Эта лига очень быстрая». Канадский новичок «Сочи» поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ

Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер оценил волевую победу в матче с московским «Динамо» (3:2 Б). В предыдущем матче со «Спартаком» легионер отметился первой заброшенной шайбой и передачей в КХЛ, но сочинский клуб уступил со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4)     2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5)     2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5)     2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3)     2:3 Хафизов – 65:00    

«Было приятно забить свой первый гол пораньше и сразу же сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Но, к сожалению, команда не смогла одержать победу в матче со «Спартаком». В КХЛ немного другой стиль, эта лига очень быстрая», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Сочи» одержал одну победу в двух матчах на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0
