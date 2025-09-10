Ноэль Хёфенмайер высказался о предсезонном сборе под руководством Крикунова

Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер заявил, что ему понравились тяжёлые тренировки на предсезонных сборах под руководством главного тренера Владимира Крикунова, который славится тем, что даёт хоккеистам большие нагрузки.

– Вы только приехали в лигу и сразу же угодили на предсезонный сбор Владимира Крикунова, о которых в России ходят легенды. Как перенесли его предсезонку?

– Лично мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась. На самом деле, я рад тяжёлым тренировкам. Это помогает как физически, так и ментально», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.