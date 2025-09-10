Впервые посетивший Россию канадский новичок КХЛ рассказал, чем Москва отличается от Сочи

Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер назвал плюсы проживания в Сочи и отличия южного города от Москвы. Канадец провёл в столице два матча со «Спартаком» и «Динамо».

«Пока ещё не купался в Чёрном море. Но скоро собираюсь, оно очень красивое. В Сочи действительно здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда. Можно сказать, есть все инструменты для достижения успеха. Впервые приехав в Россию, я впервые оказался и в Москве. Сразу заметил, что Москва сильно отличается от Сочи. Здесь больше многоэтажных зданий и городских огней», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.