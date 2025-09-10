Скидки
Впервые посетивший Россию канадский новичок КХЛ рассказал, чем Москва отличается от Сочи

Впервые посетивший Россию канадский новичок КХЛ рассказал, чем Москва отличается от Сочи
Комментарии

Защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер назвал плюсы проживания в Сочи и отличия южного города от Москвы. Канадец провёл в столице два матча со «Спартаком» и «Динамо».

«Пока ещё не купался в Чёрном море. Но скоро собираюсь, оно очень красивое. В Сочи действительно здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда. Можно сказать, есть все инструменты для достижения успеха. Впервые приехав в Россию, я впервые оказался и в Москве. Сразу заметил, что Москва сильно отличается от Сочи. Здесь больше многоэтажных зданий и городских огней», — сказал Хёфенмайер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

