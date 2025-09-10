Гендиректор «Трактора»: наверное, наши болельщики даже на Луне будут поддерживать команду

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин отметил великолепную поддержку болельщиков челябинского клуба.

— Чувствуете ли вы, что предсезонные фестивали привлекли новую аудиторию, которая пришла за Федуком и загорелась хоккеем?

— Мы не то что чувствуем, а мы знаем, что это так. На самом деле круто, когда молодое поколение приходит на «Трактор». Неважно, как они к нам пришли, как соприкоснулись с клубом: в рамках концерта на «Трактор Winline фесте» или где-то ещё: главное, что они на арене. Аншлаги и то большое количество болельщиков на фан-зонах, которые поддерживали нас на выездных матчах — это искреннее спасибо нашим болельщикам. Это делает «Трактор» особенным.

Отношение между командой и болельщиками, та безумная поддержка со стороны города, со стороны области, со стороны жителей нашего региона, а теперь уже и не только Челябинской области — это, конечно, дорогого стоит. Такое ощущение, что наши болельщики приедут хоть на Луну, если «Трактор» там будет играть, и будут там поддерживать команду. Это невероятно круто, я уверен, что это и ребятам даёт большой заряд энергии. Вместе с болельщиками разделить эти приятные эмоции от выступления команды — это очень круто, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

