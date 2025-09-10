Скидки
Хоккей Новости

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким
Комментарии

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким. Клуб объявил, что это произошло по соглашению сторон.

В конце мая Левицкий подписал однолетнее соглашение с клубом и был отправлен в команду «Челны», выступающую в ВХЛ. Последние два сезона хоккеист провёл в «Тайфуне» – молодёжной команде «Адмирала». В прошлом сезоне он разделил лидерство в команде МХЛ по очкам, набрав 45 (17+28) очков в 52 играх.

«Адмирал» начал новый сезон с победы в гостевом матче с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б). Следующую игру дальневосточная команда проведёт в Москве с ЦСКА. Встреча с армейцами запланирована на 10 сентября.

Тамбиев о дисциплине: есть у нас нападающий. Я брови схмурил, посмотрел на него. Он понял
Комментарии
Новости. Хоккей
