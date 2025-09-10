Скидки
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Трактора»: ждём, что КХЛ ужесточит контроль за соблюдением потолка зарплат

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что КХЛ должна лучше контролировать соблюдение клубами лиги потолка зарплат.

— Это межсезонье стало одним из самых скандальных в истории КХЛ. Как вы думаете, должна ли лига закрывать лазейки в работе клубов?
— Конечно. Мы вообще в целом рассчитываем, что лига будет придерживаться тех направлений, которые она заложила в свою стратегию. В том числе это касается ужесточения контроля за соблюдением потолка заработных плат. Я рассчитываю, что лига будет чётче следить за соблюдением политики, которую она задаёт, клубы должны поддерживать в этом КХЛ, соблюдать. Лига должны пресекать отклонения от этого.

— Есть ли какие-то предложения, которые лично вы хотели бы донести до руководства КХЛ?
— Состоим в рабочих группах в лиге на регулярной основе. Разные предложения мы обсуждаем, делаем. Этот процесс постоянный, мы активно вовлечены в процесс улучшения функционирования всей Континентальной хоккейной лиги, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

