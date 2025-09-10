Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв заявил, что извинился перед игроком «Спартака» за свой удар клюшкой

Шипачёв заявил, что извинился перед игроком «Спартака» за свой удар клюшкой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что извинился перед форвардом «Спартака» Егором Филиным за толчок клюшкой. Форвард белорусского клуба был наказан большим пятиминутным удалением.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

— Что скажете насчёт вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?
— Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».

— Ожидали такое количество драк?
— Каждая игра серьёзная, все хотят выигрывать, и мы не исключение. У нас была первая игра, почти 10 дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть, — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android