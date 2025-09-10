Шипачёв заявил, что извинился перед игроком «Спартака» за свой удар клюшкой

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что извинился перед форвардом «Спартака» Егором Филиным за толчок клюшкой. Форвард белорусского клуба был наказан большим пятиминутным удалением.

— Что скажете насчёт вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?

— Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».

— Ожидали такое количество драк?

— Каждая игра серьёзная, все хотят выигрывать, и мы не исключение. У нас была первая игра, почти 10 дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть, — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.