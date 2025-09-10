Гендиректор ФК «Челябинск» экс-хоккеист Савин: у меня нет задачи учить футболистов играть

Генеральный директор ХК «Трактор» и ФК «Челябинск» Иван Савин рассказал, как будет делить время между обязанностями по футбольному и хоккейному клубам.

— Кто предложил вам возглавить ФК «Челябинск», долго ли вы думали над этим предложением?

— Предложил Алексей Леонидович Текслер, наш губернатор. У меня нет задачи учить футболистов играть в футбол. У меня есть задача организовать эффективную работу в клубе на системном уровне. Первым шагом этой работы будет формирование хорошей управленческой команды.

Хотелось спроецировать хоккейную систему управления на футбольный клуб, запустить процесс эффективной работы по всем направлениям, как в «Тракторе». Нами не так давно была дана оценка деятельности хоккейного клуба, мы подвели итоги стратегии на пять лет, которую закладывали в 2020 году. Не всё получилось, но по многим направлениям сработали позитивно.

— Понимаете ли, как будете делить рабочее время между двумя клубами, у которых сезоны пересекаются?

— Конечно, работы добавилось, секрета нет. Я считаю, что получится совместить без ущерба. Многие процессы спокойно проецируются, они повторяемы: что в футбольном, что в хоккейном клубе. Поэтому я думаю, что благодаря поддержке моих коллег, ребят, с кем мы работаем в команде, у нас вместе всё получится, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.