Хоккей

Студенческая сборная России по хоккею может сыграть с американцами и канадцами в Дубае

Студенческая сборная России по хоккею может сыграть с американцами и канадцами в Дубае
Сборная России по хоккею среди студентов может провести матчи с американцами и канадцами в Дубае, сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

«Мы находимся в прямых коммуникациях по линии студенческого хоккея. Одна из наших флагманских лиг — Студенческая хоккейная лига. У нас есть в разработке проведение турнира среди студенческих сборных России, США, Словакии, Канады. Это мог бы быть достаточно представительный турнир. Мы ведём разговор о том, что он потенциально может состояться в Дубае. Он в разработке на 2026 год», — цитирует Крюкова ТАСС.

Крюков возглавил РССС в декабре 2024 года.

Новости. Хоккей
