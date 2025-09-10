Скидки
Хоккей Новости

Иван Савин рассказал, почему «Трактор» играет «уральское дерби» не с «Металлургом»

Иван Савин рассказал, почему «Трактор» играет «уральское дерби» не с «Металлургом»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил принципиальные противостояния челябинского клуба с «Автомобилистом» и «Металлургом».

— Чувствует ли клуб успех «уральского дерби» с Екатеринбургом, что это стало событием?
— Да, интересное противостояние двух областей под названием «Царь горы». Мы видим по ажиотажу со стороны наших болельщиков, со стороны болельщиков «Автомобилиста», что этот проект вызвал большой интерес. Будем и дальше развивать это противостояние, нам оно нравится. Главное, чтобы мы в рамках этого противостояния тоже вышли победителями.

— Почему вообще дерби с «Автомобилистом», а не с «Металлургом», где больше история противостояния и жарче соперничество?
— Важно отметить, что мы с «Металлургом» находимся в рамках одного региона. Мы посчитали, что конкурировать и соревноваться с другой областью будет гораздо интереснее. Там больше потенциал с точки зрения интереса со стороны болельщиков. Это противостояние между двумя регионами: Челябинская и Свердловская области, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Новости. Хоккей
