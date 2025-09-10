Руководство НХЛ ведёт переговоры с инвесторами по поводу появления нового клуба в Атланте

Руководство НХЛ ведёт переговоры с инвесторами по поводу появления нового клуба в Атланте. Об этом рассказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли. Сообщалось, что НХЛ хочет получить $ 2 млрд в качестве взноса за создание новой франшизы. Дэйли заявил, что НХЛ не требует обязательного начала строительства арены как необходимого элемента заявки на вступление в лигу.

Первую группу инвесторов возглавляет компания Krause Sports and Entertainment. Ранее она добилась от властей округа Форсайт одобрения соглашения по строительству многофункциональной арены на 18 тыс. зрителей и стоимостью $ 3 млрд, готовой к проведению матчей НХЛ.

Вторая группа во главе с компанией Alpharetta Sports & Entertainment Group (один из основателей – экс-игрок НХЛ Энсон Картер) планирует построить новую арену в Альфаретте – северном пригороде Атланты.

Ранее в Атланте уже дважды выступали клубы НХЛ – «Флэймз» (с 1972 по 1980 год, потом франшиза переехала в Калгари) и «Трэшерз» (с 1999 по 2011 год, потом франшиза переехала в Виннипег).