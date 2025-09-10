Новый гендиректор ФК «Челябинск» высказался о приоритетах клуба

Генеральный директор ХК «Трактор» и ФК «Челябинск» Иван Савин рассказал о приоритетах при управлении челябинским футбольным клубом.

— Какими вы видите главные приоритеты, стоящие перед собой и «Челябинском»?

— Главный приоритет, повторюсь, это системность управления, принятия решений. Эффективная системная работа будет двигать клуб вперёд по всем направлениям. Мы уделяем большое внимание работе с болельщиками и хотим, чтобы у них была возможность комфортного просмотра матчей. Приятно видеть полные трибуны, большое количество болельщиков, которые пошли на футбол поддерживать ребят. Они уже их знают, знакомятся с ними, знают команду. У нас очень достаточно чётко расставлены приоритеты, кто мы и для кого мы трудимся, и болельщик – это приоритет номер один.

— Будет ли клуб в будущем вкладываться в инфраструктуру? РПЛ сильно ужесточила требования к стадионам.

— Безусловно, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры. У нас сейчас стадион есть, его необходимо немножко модернизировать, чтобы болельщикам было комфортно. Также у нас строится крытый футбольный манеж, ну и будем заниматься развитием инфраструктуры для занятий футболом по всей Челябинской области, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.