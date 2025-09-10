Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый гендиректор ФК «Челябинск» высказался о приоритетах клуба

Новый гендиректор ФК «Челябинск» высказался о приоритетах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ХК «Трактор» и ФК «Челябинск» Иван Савин рассказал о приоритетах при управлении челябинским футбольным клубом.

— Какими вы видите главные приоритеты, стоящие перед собой и «Челябинском»?
— Главный приоритет, повторюсь, это системность управления, принятия решений. Эффективная системная работа будет двигать клуб вперёд по всем направлениям. Мы уделяем большое внимание работе с болельщиками и хотим, чтобы у них была возможность комфортного просмотра матчей. Приятно видеть полные трибуны, большое количество болельщиков, которые пошли на футбол поддерживать ребят. Они уже их знают, знакомятся с ними, знают команду. У нас очень достаточно чётко расставлены приоритеты, кто мы и для кого мы трудимся, и болельщик – это приоритет номер один.

— Будет ли клуб в будущем вкладываться в инфраструктуру? РПЛ сильно ужесточила требования к стадионам.
— Безусловно, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры. У нас сейчас стадион есть, его необходимо немножко модернизировать, чтобы болельщикам было комфортно. Также у нас строится крытый футбольный манеж, ну и будем заниматься развитием инфраструктуры для занятий футболом по всей Челябинской области, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате»:
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android