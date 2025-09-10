«Ребята стараются – это главное». Каменский — о поражении «Спартака» от минского «Динамо»

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре «Спартака» с минским «Динамо» (0:3).

«Игра на игру не приходится, сезон только начался, поэтому сейчас главное – меньше допускать ошибок и больше забивать. У «Динамо» первая игра, по мне, у них было больше желания победить, что и произошло. Игра, в принципе, равная была – надо было реализовывать большинство.

Начало сезона, новые связки, мысли, думаю, в будущем всё станет нормально. Ребята стараются – это главное, и всё получится. Главное – преодолеть волнение, вкатиться в сезон, играть в свой хоккей, который мы показывали в прошлом году. Я думаю, мы быстро справимся с этим и будем радовать своих болельщиков», – цитирует Каменского ТАСС.