Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ребята стараются – это главное». Каменский — о поражении «Спартака» от минского «Динамо»

«Ребята стараются – это главное». Каменский — о поражении «Спартака» от минского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре «Спартака» с минским «Динамо» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

«Игра на игру не приходится, сезон только начался, поэтому сейчас главное – меньше допускать ошибок и больше забивать. У «Динамо» первая игра, по мне, у них было больше желания победить, что и произошло. Игра, в принципе, равная была – надо было реализовывать большинство.

Начало сезона, новые связки, мысли, думаю, в будущем всё станет нормально. Ребята стараются – это главное, и всё получится. Главное – преодолеть волнение, вкатиться в сезон, играть в свой хоккей, который мы показывали в прошлом году. Я думаю, мы быстро справимся с этим и будем радовать своих болельщиков», – цитирует Каменского ТАСС.

Материалы по теме
Видео
ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android