«Ребята стараются – это главное». Каменский — о поражении «Спартака» от минского «Динамо»
Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре «Спартака» с минским «Динамо» (0:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5) 0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5) 0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)
«Игра на игру не приходится, сезон только начался, поэтому сейчас главное – меньше допускать ошибок и больше забивать. У «Динамо» первая игра, по мне, у них было больше желания победить, что и произошло. Игра, в принципе, равная была – надо было реализовывать большинство.
Начало сезона, новые связки, мысли, думаю, в будущем всё станет нормально. Ребята стараются – это главное, и всё получится. Главное – преодолеть волнение, вкатиться в сезон, играть в свой хоккей, который мы показывали в прошлом году. Я думаю, мы быстро справимся с этим и будем радовать своих болельщиков», – цитирует Каменского ТАСС.
