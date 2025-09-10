Скидки
Главная Хоккей Новости

Иван Савин прокомментировал трансферную кампанию «Трактора» в межсезонье

Иван Савин прокомментировал трансферную кампанию «Трактора» в межсезонье
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвёл итоги трансферной кампании челябинского клуба в межсезонье после ухода нескольких лидеров команды.

— Как вы в целом оцените трансферную кампанию, многочисленных новичков клуба?
— У нас изначально была очень сложная задача. Мы знали, что ряд хоккеистов в силу объективных обстоятельств покинут нашу команду. Максим Шабанов сразу предупредил, что будет пробовать свои силы в НХЛ: уверены, что у него получится. Знали, что Виталий Кравцов попробует получить контракт и хочет вернуться в НХЛ. По его выступлению в прошлом году было понятно, что это вполне реально.

Потом Стивен Кэмпфер объявил о том, что завершает карьеру. Бадди Робинсон по семейным обстоятельствам не сможет приехать к нам. Зак Фукале, Владимир Ткачёв и Артём Блажиевский также были нашими лидерами и значимой частью коллектива. Задача была сложная. Я считаю, что, исходя из рынка, исходя из тех возможностей, которые были, трансферная политика прошла позитивно, и я бы поставил хорошую оценку за это усиление.
Тем не менее мы знаем, над чем нужно ещё работать. Не могу раскрыть все карты, о чём мы общаемся, какие планы у нас есть. Однако мы точно не планируем останавливаться именно на этих решениях и в таком составе, знаем точки роста. Будем пытаться в течение сезона каким-то образом усилить уязвимые места, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

