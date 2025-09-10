«Shit happens». Форвард «Спартака» ёмко оценил поражение от минского «Динамо»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Никита Буруянов высказался о поражении от минского «Динамо» (0:3) и подчеркнул, что у игроков красно-белых не пошла игра с самого начала.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5) 0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5) 0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)
«Я думаю, что у нас с самого начала ничего не получалось. Наша задача была использовать то, что у нас второй матч, а у соперника первый. Мы должны были, наоборот, начать активно, а получилось так, что мы отдали инициативу. А дальше «Динамо» просто не дало реализовать нам свои моменты. У нас, к сожалению, не сработало большинство.
Все эти моменты нам надо исправлять. Бывают такие дни, просто shit happens, как говорится», – цитирует Буруянова Legalbet.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
- 9 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:20