«Shit happens». Форвард «Спартака» ёмко оценил поражение от минского «Динамо»

Нападающий «Спартака» Никита Буруянов высказался о поражении от минского «Динамо» (0:3) и подчеркнул, что у игроков красно-белых не пошла игра с самого начала.

«Я думаю, что у нас с самого начала ничего не получалось. Наша задача была использовать то, что у нас второй матч, а у соперника первый. Мы должны были, наоборот, начать активно, а получилось так, что мы отдали инициативу. А дальше «Динамо» просто не дало реализовать нам свои моменты. У нас, к сожалению, не сработало большинство.

Все эти моменты нам надо исправлять. Бывают такие дни, просто shit happens, как говорится», – цитирует Буруянова Legalbet.