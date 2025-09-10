Скидки
Хоккей

«Shit happens». Форвард «Спартака» ёмко оценил поражение от минского «Динамо»

Комментарии

Нападающий «Спартака» Никита Буруянов высказался о поражении от минского «Динамо» (0:3) и подчеркнул, что у игроков красно-белых не пошла игра с самого начала.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

«Я думаю, что у нас с самого начала ничего не получалось. Наша задача была использовать то, что у нас второй матч, а у соперника первый. Мы должны были, наоборот, начать активно, а получилось так, что мы отдали инициативу. А дальше «Динамо» просто не дало реализовать нам свои моменты. У нас, к сожалению, не сработало большинство.

Все эти моменты нам надо исправлять. Бывают такие дни, просто shit happens, как говорится», – цитирует Буруянова Legalbet.

Новости. Хоккей
