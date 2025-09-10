Скидки
Гендиректор «Трактора»: ребята достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться серебром

Гендиректор «Трактора»: ребята достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться серебром
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что челябинский клуб планирует выиграть Кубок Гагарина. В прошлом сезоне «Трактор» проиграл в финале плей-офф ярославскому «Локомотиву».

— И в КХЛ, и в НХЛ финалистам обычно бывает очень сложно вернуться туда — пример «Трактора»-2014 это тоже показывает. Как сохранить победный путь?
— Это вопрос к нам самим, чтобы у нас не потерялась мотивация идти вперёд, чтобы мы не принимали решения на багаже прошлогоднего успешного сезона. Несмотря на успех, главная задача не была нами выполнена. Придётся штурмовать в этом году эту вершину ещё раз. Я думаю, что и менеджмент, и ребята в команде, и тренерский штаб достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться вторым местом. Здесь всё зависит от нас. Надеюсь, что сделаем всё возможное, чтобы наши болельщики были довольны выступлением команды в этом году, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате»:
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
