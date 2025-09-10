Скидки
Хоккей

Пакетт — о двух поражениях «Динамо»: не переживаю. В прошлом сезоне было такое же начало

Пакетт — о двух поражениях «Динамо»: не переживаю. В прошлом сезоне было такое же начало


Нападающий «Динамо» Седрик Пакетт высказался о двух поражениях команды на старте нового сезона КХЛ. Бело-голубые уступили ЦСКА (2:5) и «Сочи» (2:3 Б), и напомнил тяжёлый старт в прошлом году.

«Не могу точно объяснить причины тяжёлого старта. Считаю, что с «Сочи» мы играли довольно хорошо. В конце основного времени совершили несколько ошибок, за что дорого заплатили. Да, нам нужно играть лучше, пока есть проблемы с реализацией моментов. Но в прошлом сезоне у нас было такое же сложное начало, и мы вернулись только сильнее. Поэтому не переживаю из-за этого», — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.


