Иван Савин — об открытости «Трактора» в соцсетях: мы показываем нефильтрованные эмоции

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил открытость челябинского клуба при ведении социальных сетей.

— Слышите ли голоса, которые считают, что клубу не нужна лишняя открытость?

— Мы регулярно слышим эти голоса, прислушиваемся к ним и сверяем наши позиции. Мы глубоко уверены в том, что позитив, с которым восприняли наши болельщики открытость клуба, не оставляет нам иного выбора, кроме как продолжать эту работу. Я сам провёл всю жизнь внутри раздевалки, и мне самому кажется, что болельщику интересно, что происходит внутри.

«Камеру убери» как раз и показывает эмоции, с которыми ребята приходят с выигранного или проигранного периода. Они не отфильтрованы, они не на камеру уже, когда всё спало с холодной головой, и ты рассказываешь, что да как. Здесь, наоборот, самые настоящие эмоции, причём эмоции внутри раздевалки, а это святая святых всех хоккейных клубов.

Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков именно таким контентом, к которому они уже привыкли. Поэтому будем, не теряя фокус на спортивной деятельности, продолжать эту работу с таким же уровнем открытости, как это было сделано в предыдущих сезонах. Будем ориентироваться по болельщикам.

— Было ли так, что вы зарубали какие-то публикации?

— Ну да, конечно, приходилось. У нас ребята работают творческие, иногда приходится сверяться и тормозить некоторые решения — даже иногда те, которые мне нравятся. Однако я понимаю, что они могут резонировать и нанести какой-то, пусть и небольшой, но вред нашему хоккейному клубу, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.