Т-Тур по 16 городам и документальный сериал: новые проекты КХЛ и Т-Банка к старту сезона

К старту сезона КХЛ-2025/2026 лига и Т-Банк запустили сразу несколько новых проектов: Т-Тур по 16 городам, документальный сериал о хоккейных героях и специальные акции для болельщиков.

16 хоккейных городов в Т-Туре

Проект стартует в городе-чемпионе прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Ярославле и охватит 16 городов. Программа Т-Тура включает самые разные активности для болельщиков: от тематических меню в кафе и ресторанах до спортивных тренировок. В бренд-зонах Т-Тура можно принять участие в розыгрышах и оформить карту Black или «Джуниор» в тематическом дизайне КХЛ. С расписанием мероприятий и подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Документальный сериал, показывающий хоккей изнутри

В серии из 23 коротких документальных роликов Т-Банк покажет хоккей изнутри. В каждом эпизоде зрители увидят жизнь неотъемлемых участников процесса: музыкантов, фанатов, администраторов клубов, маскотов и тренеров. Например, дирижёра военного оркестра, задающего настроение матчам «Автомобилиста». Или путешествующего по городам КХЛ и собирающего хоккейные артефакты болельщика «Локомотива». Все истории уникальны, а полный список героев уже доступен на сайте проекта.

Принять участие в съёмках сможет любой желающий и горящий хоккеем человек. Проект продолжится и в этом сезоне, Т-Банк уже собирает заявки на участие до 10 января, съёмки пройдут с февраля по май 2026 года.

Специальные акции для болельщиков

В рамках победы ярославского «Локомотива» в сентябре все новые клиенты Т-Банка смогут получить повышенный при первой покупке ж/д билетов в Т-Путешествиях через мобильное приложение банка. Также при отправке перевода в приложении Т-Банка теперь можно добавить хоккейные открытки.

А в октябре стартует обучающий онлайн-проект по инвестициям «Финансовый тренер» с денежными призами. Заявку на участие уже можно оставлять.

Со всеми событиями и акциями можно ознакомиться на объединённой цифровой платформе КХЛ и Т-Банка.