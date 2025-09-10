Пакетт: сложно сказать, что уже установилось взаимопонимание с Маминым. Потребуется время

Нападающий «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что для установления полного взаимопонимания с партнёром по звену Максимом Маминым потребуется некоторое время. Форвард пополнил состав бело-голубых в межсезонье, перейдя из ЦСКА, где выступал всю карьеру в КХЛ.

«Сложно сказать, что у нас уже установилось хорошее взаимопонимание с Максимом Маминым, потому что мы сыграли вместе всего пару матчей. Но мне уже начинает нравиться то, что вижу. Мамин – очень быстрый и умный игрок. Нам с Максом [Комтуа] потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть», — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.