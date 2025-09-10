Скидки
Гендиректор «Трактора» позитивно оценил процент самоокупаемости клуба

Гендиректор «Трактора» позитивно оценил процент самоокупаемости клуба
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин позитивно оценил процент самоокупаемости челябинского клуба.

— Как растут доходы клуба от продажи билетов, атрибутики, реализации коммерческих прав?
— Всё очень позитивно. В сезоне эти показатели были отличные, и сейчас нам нужно как минимум удержать их. С точки зрения коммерческой составляющей клуб выступил не менее успешно, чем спортивной.

— Можете примерно оценить процент самоокупаемости сейчас?
— До 35%, при успешных спортивных выступлениях до 50%. Мы где-то в районе десятки в КХЛ по бюджету клуба, а у нас в структуре четыре команды. Это, кроме основной команды, «Челмет», «Белые Медведи», «Белые Медведицы» в ЖХЛ, ещё есть отдельный проект «Три на три». Несмотря на то что сложно добиться полной окупаемости клуба с точки зрения эффективности по коммерческой деятельности, я считаю, что мы достаточно позитивно работаем, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате»:
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
