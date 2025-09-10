Канадский нападающий «Динамо» рассказал про свои ощущения от получения гражданства России

Нападающий «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что для него ничего кардинально не изменилось после приобретения российского гражданства. Канадский форвард получил гражданство Российской Федерации в октябре 2024 года и с тех пор не считается легионером в КХЛ.

«Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось с обретением второго гражданства. С моей точки зрения, здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь в команду больше легионеров. Мне нравится проводить время в России, хотел бы отыграть здесь ещё несколько лет», — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.