Иван Савин: челябинская школа особенная, ждём в «Тракторе» ребят с нашего двора

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о работе спортивной школы челябинского клуба.

— Устраивает ли вас развитие молодёжи в «Челмете» и «Белых Медведях»?

— Мы можем больше: это не значит, что оно нас не устраивает, но мы можем больше и обязаны работать эффективнее. Челябинская школа – особенная школа, всегда «Трактор» держался на своих воспитанниках. Есть в этом плюсы и в современных реалиях: игроки своей системы в статусе ограниченно свободных агентов обходятся дешевле.

Однако клубная система должна выпускать игроков, которые придут в «Трактор» и усилят клуб. Я считаю, что с точки зрения усиления команды «Трактор» приходящими ребятами нам всем необходимо сработать ещё более эффективно, ребята ещё могут быть сильнее.

— Не все клубы удовлетворены тем, что они получают из школ. А вы?

— Это направление очень важно для клуба, для Челябинска. Мы сами хотим, чтобы парни с нашего двора играли в «Тракторе» как можно больше. Но тем не менее турнирную задачу по основной команде никто не отменял, обременять тренерский штаб и менеджмент привлечением своих воспитанников, не подходящих по спортивному принципу, мы не будем.

Это задача системы, и мы уделяем этому большое внимание. Рассчитываю на то, что мы все вместе, приложив максимум усилий, поможем нашим парням из системы стать как можно сильнее и принести как можно больше пользы «Трактору», — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.