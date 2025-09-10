Скидки
Гендиректор «Трактора»: мы знаем, какие позиции в составе надо усиливать

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о планах по усилению состава в ходе регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Вы говорили, что на нынешних шагах вы останавливаться не будете. Есть ли под другие трансферы не только место под потолком зарплат, но и в клубном бюджете?
— Места под потолком мало, но нужный результат можно получить и за счёт обменов. Мы знаем позиции, которые нам необходимо усиливать, и качества, которые нам нужно получить в результате этих обменов. Дальше уже это менеджерская работа, насколько у нас получится. На данный момент места под потолком не так много, однако мы будем прорабатывать разные варианты. Наверняка будут какие-то предложения от Алексея Волкова по обменам, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате»:
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
