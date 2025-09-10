Защитник Александр Щемеров расторг контракт с «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Контракт с 28-летним игроком обороны был подписан в начале июня.

В 18 лет дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где провёл большую часть карьеры. В сезоне-2023/2024 игрок обороны перешёл в «Амур». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Щемеров сыграл 261 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-21». В текущем сезоне Щемеров не провёл за «Торпедо» ни одного матча.

«Торпедо» начало новый сезон с двух побед в двух матчах.