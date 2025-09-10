«Арбитры позволяют сопернику больше, чем нам». Ларионов — об игре СКА на вбрасываниях

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что арбитры КХЛ предвзято относятся к команде при вбрасываниях. Петербургский клуб потерпел поражения в двух стартовых матчах нового сезона.

«Порой арбитры позволяют сопернику больше, чем нам. Мы выигрываем четыре вбрасывания, но звучит свисток арбитра, и вбрасывание производится по-новому. Мы выигрываем вбрасывание, но шайба попадает в конёк судьи и уходит сопернику, арбитр не успевает просто переместиться. Это не оправдание, но так есть. Арбитры должны быть более справедливы. В своей прошлой команде я говорил, что если русский игрок встаёт на вбрасывание, то ему сделают замечания. Если иностранец, то судьи, не говорящие на английском, не могут им ничего объяснить и прощают», — цитирует Ларионова ТАСС.

Сын главного тренера СКА и нападающий петербургской команды Игорь Ларионов за два стартовых матча сезона в КХЛ выиграл лишь 5 вбрасываний из 26 (19,2%).