Егор Чезганов из «Спартака» отправлен в аренду в «Шанхайские Драконы»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил договор аренды с московским «Спартаком», в результате чего китайскую команду пополнил нападающий Егор Чезганов.

В прошлом сезоне Чезганов провёл 75 матчей за клуб ВХЛ «Химик» и набрал 73 (39+34) очка при показателе полезности «+8».

«Чезганов — результативный праворукий нападающий, одинаково сильно может сыграть как в центре, так и на краю. Обладает снайперскими качествами — в ВХЛ забросил в регулярке и плей-офф 39 шайб. Уверен, Егор прибавит скорости и результативности нашей команде», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий.

