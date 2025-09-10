Скидки
«Не доверяйте незнакомцам». СКА, вероятно, отреагировал на акцию «Шанхая»

Пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды. Подпись к видео гласит: «Будьте внимательны и осторожны».

Данное видео, вероятно, является отсылкой на недавнюю акцию «Шанхайских Драконов», которые предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

Напомним, в нынешнем сезоне команды выступают в Санкт-Петербурге. Домашним стадионом «Шанхайских Драконов» является «СКА Арена». СКА же принимает соперников в «Ледовом дворце».

