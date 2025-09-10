Скидки
Главная Хоккей Новости

Билл Дэйли заявил, что отборочного турнира к Кубку мира — 2028 не будет

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о подготовке к проведению Кубка мира — 2028.

«Мы уже прошли процесс, в ходе которого получили выражение заинтересованности от ряда городов Северной Америки и Европы. Сейчас мы переходим от стадии выражения заинтересованности к этапу подачи заявок. Будет небольшая группа претендентов, однако мы надеемся, что сможем определиться и сделать заявления в начале нового года.

В Европе, вероятно, около 10 городов подадут заявки, и у нас есть некоторые соображения на этот счёт. Мы стараемся действовать стратегически, чтобы понять, что сделает наш бизнес лучше и масштабнее в будущем, где наши международные возможности наиболее актуальны. Цель — стратегически подходить к принятию решений.

У нас не будет отборочного раунда. Мы надеемся, что отборочный раунд будет проводиться для будущих Кубков мира, но не в 2028 году», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

Комментарии
