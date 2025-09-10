Ларионов: Бландизи пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на поведение форварда армейского клуба Джозефа Бландизи, который был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест во встрече с «Торпедо» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5) 1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5) 2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5) 2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4) 3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)
«Это часть игрового стиля Бландизи. Он, конечно, осознаёт, что подвёл команду (смеётся). Вчера мы пили кофе в «Хоккейном городе». Джо пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне, и готов искупить вину. Он пропустит один матч, внесёт большой штраф в лигу. По тому эпизоду я разговаривал и с Алексеем Анисимовым, и с Валерой Каменским. По наказанию вопросов нет», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
17:51
-
17:35
-
17:18
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45