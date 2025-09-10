Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: Бландизи пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне

Ларионов: Бландизи пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на поведение форварда армейского клуба Джозефа Бландизи, который был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест во встрече с «Торпедо» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

«Это часть игрового стиля Бландизи. Он, конечно, осознаёт, что подвёл команду (смеётся). Вчера мы пили кофе в «Хоккейном городе». Джо пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне, и готов искупить вину. Он пропустит один матч, внесёт большой штраф в лигу. По тому эпизоду я разговаривал и с Алексеем Анисимовым, и с Валерой Каменским. По наказанию вопросов нет», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Нападающий СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android