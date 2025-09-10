Ларионов: Бландизи пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на поведение форварда армейского клуба Джозефа Бландизи, который был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест во встрече с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Это часть игрового стиля Бландизи. Он, конечно, осознаёт, что подвёл команду (смеётся). Вчера мы пили кофе в «Хоккейном городе». Джо пообещал, что это была самая низкая точка его игры в сезоне, и готов искупить вину. Он пропустит один матч, внесёт большой штраф в лигу. По тому эпизоду я разговаривал и с Алексеем Анисимовым, и с Валерой Каменским. По наказанию вопросов нет», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.