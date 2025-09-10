«Прихожу в команду с удовольствием». Николай Голдобин — о переходе в СКА

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о своих чувствах при переходе в армейский клуб и поделился ожиданиями от игры в новом сезоне.

«Мне кажется, с возрастом начинаешь лучше понимать: важно не просто «сезончик поиграть на удачу», а нести ответственность, соответствовать ожиданиям. Я уже привык к этому и прихожу в команду с удовольствием — многих ребят знаю не первый год, знаком и с главным тренером с детства. Всё давно стало привычным, поэтому чувствую себя в своей тарелке. Очень уютно, город прекрасный. Мне тоннеля, как в футболе, не делали, и, надеюсь, такого не будет. Не хочется клюшкой по попе получить.

У нас новая команда, всё новое, начиная от игроков, заканчивая руководством. На нас больше внимания. Конечно, есть и недоброжелатели, однако это естественно. Думаю, сезон будет непростым — не только для меня, но и для команды, для главного тренера тоже. Каждый хочет доказать, что он лучший, и это добавляет напряжения. Однако у нас хороший состав, молодые ребята — посмотрим, как получится», — цитирует Голдобина «РИА Новости Спорт».