В НХЛ объяснили, почему проводят Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, почему лига проводит Кубок мира — 2028 без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Это не значит, что в какой-то момент это не изменится. В будущем, возможно [изменится], однако на данный момент мы делаем это с учётом наших существующих отношений с европейским хоккеем. Я думаю, что турнир вызывает определённый интерес. У ИИХФ есть собственные отношения с маркетинговым агентством InFront, и у них есть некоторые сложности с контрактом, связанные с оказанием нам помощи. Так что, по крайней мере, на данный момент мы делаем это самостоятельно. Мы работаем напрямую с национальной федерацией-участником, и это будет основной точкой контакта. Что касается инфраструктуры лиги в Европе, то у нас есть для этого возможности и связи», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.