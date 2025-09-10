Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ объяснили, почему проводят Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ

В НХЛ объяснили, почему проводят Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, почему лига проводит Кубок мира — 2028 без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Это не значит, что в какой-то момент это не изменится. В будущем, возможно [изменится], однако на данный момент мы делаем это с учётом наших существующих отношений с европейским хоккеем. Я думаю, что турнир вызывает определённый интерес. У ИИХФ есть собственные отношения с маркетинговым агентством InFront, и у них есть некоторые сложности с контрактом, связанные с оказанием нам помощи. Так что, по крайней мере, на данный момент мы делаем это самостоятельно. Мы работаем напрямую с национальной федерацией-участником, и это будет основной точкой контакта. Что касается инфраструктуры лиги в Европе, то у нас есть для этого возможности и связи», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

Материалы по теме
Билл Дэйли заявил, что отборочного турнира к Кубку мира — 2028 не будет
Материалы по теме
«Все считали, что Россия не должна сыграть на турнире». Ждут ли в НХЛ наших на Кубке мира?
Эксклюзив
«Все считали, что Россия не должна сыграть на турнире». Ждут ли в НХЛ наших на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android